Bilecik Müftülüğünden "Gençliğe Değer" konferansları - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik Müftülüğünden 'Gençliğe Değer' konferansları - Son Dakika

Bilecik Müftülüğünden "Gençliğe Değer" konferansları

18 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesi kapsamında Bilecik İl Müftülüğü tarafından çeşitli konferanslar düzenlenirken, 2,5 ayda 3 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.

Bilecik Müftülüğünden

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesi kapsamında Bilecik İl Müftülüğü tarafından çeşitli konferanslar düzenlenirken, 2,5 ayda 3 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.


"Gençliğe Değer" projesi kapsamında Bilecik İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan "Eğitimde İş Birliği" protokolü ile müftülük personeli olan vaiz, din hizmetleri uzmanı, imam hatip ve Kur'an-i Kerim öğreticileri tarafından Bilecik'te bulunan ortaokul, lise ve pansiyonlarda konferanslar verildi. Allah'a iman, insan ve değeri, kimlik ve aidiyet, nimetlerin kadrini bilmek, şükür, sünneti-i seniyenin önemi, niyet ve davranış, iyilikleri çoğaltmak, faydasız sözler ve lüzumsuz işlerden uzak durmak, Allah'ın kulları için koyduğu sınır, helaller ve haramlar ve sosyal medyada mahremiyet gibi konular, öğrencilere sohbet, ders ve konferans tadında anlatılarak öğrendikleri bilgileri pratikte uygulamalarına rehberlik edildi.


2,5 ayda 3 bin 500 öğrenciye ulaşıldı


Konu hakkında Bilecik İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Bilecik Müftülüğü 2,5 ay gibi kısa bir zamanda 7 pansiyon, 21 orta okul ve lisede yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye ulaştı. Müftülüğün dini değerleri ve hayatı anlamlandırmak, İslami bir perspektifte gereği gibi yaşamak noktasında gençliğe rol model olup kaktı sağlaması hem gençliği hem de yetişkinleri umutlandıracak konferansların 2019-2020 eğitim -öğretim yılının ikinci yarısında da devam etmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Konferansların sonunda din görevlileri öğrencilerin güncel sorularına cevaplar vermektedir. Ayrıca Gençliğe Değer Projesi kapsamında öğrencilerin sorunlarına İslami çözümler getirerek pratik hayatlarına katkıda bulunmaktadır" denildi. - BİLECİK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım kampanyası için gönderilen ceketten bir deste para çıktı
Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu DASK açıkladı: Depremin en fazla hissedildiği Sivas'ta konutların yüzde 60,5'inin sigortası bulunmuyor Vatandaşlar, maden suyu akan çeşmeye bidonlarla akın ediyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 13:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik Müftülüğünden "Gençliğe Değer" konferansları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]