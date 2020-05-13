Bilecik Müftüsü Ali Erhun göreve başladı - Son Dakika

Bilecik İl Müftüsü iken yaş haddinden emekliliğe ayrılan Necati Akkuş'un yerine atanan Ali Erhun göreve başladı.



Cumhurbaşkanlığını İl Müftüleri Kararnamesi ile 8 Nisan 2020 günün Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ali Erhun, İl Müftülüğüne vekalet eden Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal'dan görevi devraldı. Yeni görevinin ilk gününde heyecanlı olduğunu anlatan İl Müftüsü Ali Erhun, "Yüce Rabbim, Din-i Mübin-i İslam yolunda kendi ilimizde bizlere görev yapmayı nasip etti. Bu konuda Rabbime hamd ve senalar ediyorum. Memleketimizde görev yapmak ayrı bir şeref ayrı bir sorumluluk. Vekaleti döneminde görevini titizlik ve başarıya sürdüren Mustafa Topal hocama tüm Bilecik halkı adına teşekkür ediyorum. Görevimizin hizmet alanıyla ilgili dini hizmetleri en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin" dedi.



İl Müftü Vekili Mustafa Topal'ın Müftü Erhun'a sarık ve cübbeyi düzenlenen törenle giydirmesiyle devir teslim töreni son buldu. - BİLECİK