Bilecik Muhtarlar Derneği'nden 2 bin kişilik aşure - Son Dakika

Bilecik Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programda 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Atatürk Parkı önünde gerçekleştirilen programa Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, "Bu mübarek muharrem ayı içerisinde birlik ve beraberliğimizin, bereketin simgesi olan aşure günü dolayısıyla mahallede bulunan vatandaşlara muhtarlar olarak aşure ikram etmeyi uygun gördük. Bolluğun ve bereketin simgesi olan aşurelerimizi hemşirelerimize ikram ettik. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK