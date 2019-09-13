Son Dakika Haberleri: Bilecik muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı
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Bilecik muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı

25 dakika önce

Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandıBilecik'te, kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Özkaram (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı

Bilecik'te, kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Özkaram (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği Mustafa Özkaram'ın evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Özkaram, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Özkaram'ın evinde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Bilecik muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
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