Son Dakika Haberleri: BİLECİK Oğulları uyuşturucu bağımlısı çiftin çaresizliği
Son Dakika Güncel Haber

BİLECİK Oğulları uyuşturucu bağımlısı çiftin çaresizliği

6 dakika önce

Oğulları uyuşturucu bağımlısı çiftin çaresizliğiBilecik'te yaşayan Durmuş B.(53) ile Ayşegül B.(50) çifti, 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan oğullarının kendi rızasıyla tedavi olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Oğulları uyuşturucu bağımlısı çiftin çaresizliği
Bilecik'te yaşayan Durmuş B.(53) ile Ayşegül B.(50) çifti, 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan oğullarının kendi rızasıyla tedavi olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Anne B., Sabahlara kadar nöbet tutuyoruz, evimizi yakacak diye. Torunlarım var, evlatlarım var. Çevremizdekilere saldırıyor, ailemize saldırıyor. Her gün adliyedeyiz, her gün karakollardayızö dedi.
Durmuş B. ile Ayşegül B. çifti, oğulları Y.B.'nin (28), 8 yıl önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini anlattı. Oğullarının yaşı nedeniyle zorla tedavi ettirilemediğini ancak her an birilerine zarar verme ihtimali olduğunu söyleyen anne baba, kendilerine yardım edilmesini istedi. Baba Durmuş B., Oğlum, sekiz yıldır uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu nedeniyle kafası tamamen gitmiş durumda. Beş aydır Bilecik'te gitmediğimiz kamu kuruluşu kalmadı. Valilikten yardım alamadık, adliyeden yardım alamadık, sağlık müdürlüklerinden yardım alamadık. Çocuğumuz şu anda Bilecik'te gezen canlı bomba. Devlet büyüklerimizden Allah rızası için yardım istiyoruzö dedi.
Oğlunun akli dengesinin yerinde olduğunu ancak uyuşturucu etkisi altında her türlü zararı verebileceğini belirten Durmuş B., Her an çocuğum katliam yapabilir. 'Evlerinizi yakacağım. Sizi öldüreceğim' diyerek, bizi tehdit ediyor. Bizi, 'uyuşturucu bulacaksınız' diye tehdit ediyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, sabahlara kadar uyumuyoruz. Çocuklarımızı mı öldürecek, evimizi mi yakacak diye her an tedirginiz. Perişan durumdayız. Sabahlara kadar ağlıyoruz. Kendi rızası ile hastaneye yatmıyor. Kendisini ikna edemiyoruzö diye konuştu.
Anne Ayşegül B. ise oğlunun sadece tedavisinin yapılmasını istediğini belirterek, şunları söyledi
8 senedir peşinde dolanıyorum. Bana para veriyor, 'uyuşturucu getir, bul anne ne olursun' diyor. Kriz geçiriyor, kapıları kırıyor, tabakları kırıyor. Televizyonları balkondan attı. Benim telefonumu da attı. Sabahlara kadar nöbet tutuyoruz, evimizi yakacak diye. Torunlarım var, evlatlarım var. Çevremizdekilere de saldırıyor, ailemize saldırıyor. Her gün adliyedeyiz, her gün karakollardayız.ö
BİLECİK Oğulları uyuşturucu bağımlısı çiftin çaresizliği
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:36 Kaynak: DHA
Anne, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı Binali Yıldırım'dan göçmenlerle ilgili dikkat çeken mesaj: Güvenlik sorunu oluşturursa kulağından tutar atarız Eniştesini öldüren katil ilk kez konuştu: Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:42:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİLECİK Oğulları uyuşturucu bağımlısı çiftin çaresizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]