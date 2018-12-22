Son Dakika Haberleri: Bilecik Okullar Arası İl Dart Yıldız Kızlar Yarışmasında Üçüncü Oldular

Bilecik Okullar Arası İl Dart Yıldız Kızlar Yarışmasında Üçüncü Oldular

2 saat önce

Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Bozüyük ilçesinde düzenlenen 'Bilecik Okullar Arası İl Dart Yıldız Kızlar Yarışması'nda üçüncü oldu.

Bilecik Okullar Arası İl Dart Yıldız Kızlar Yarışmasında Üçüncü Oldular, System.String[]
Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Bozüyük ilçesinde düzenlenen 'Bilecik Okullar Arası İl Dart Yıldız Kızlar Yarışması'nda üçüncü oldu.

Kapalı spor salonunda yapılan yarışma sonunda Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcularından, Atatürk Ortaokulu öğrencileri İclal Kıvanç, Eslem Eylül Kadıoğlu ve Meryem Duman takım halinde üçüncü oldu. Ayrıca 8 takımın katıldığı ve zorlu geçen yarışmanın sonunda üçüncü olan Pazaryerili sporcular, önümüzdeki aylarda yapılacak olan dart yarışmalarına antrenör Aydan Yavuz tarafından yoğun bir çalışma temposu ile hazırlanmaya devam ediyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:17 Kaynak: İHA

Eylül, Bozüyük, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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