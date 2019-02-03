Bilecik - Otomobille Çarpışan Servis Midibüsü Reklam Panosuna Çarptı 12 Yaralı
1 saat önce
Otomobille çarpışan servis midibüsü reklam panosuna çarptı 12 yaralıBİLECİK'te, işçilerin taşındığı servis midibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.
Otomobille çarpışan servis midibüsü reklam panosuna çarptı 12 yaralı
BİLECİK'te, işçilerin taşındığı servis midibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi
kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan Kadri Değirmenci'nin kullandığı 11 S 0056 plakalı servis midibüsü, henüz bilinmeyen nedenle Mir Abbas Seyidov yönetimindeki 34 MM 1844 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Değirmenci'nin kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki reklam panosuna çarparak, durdu. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile midibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:04 Kaynak: DHA
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