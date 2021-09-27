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BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Son Dakika

BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

27.09.2021 09:55
BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Bilecik iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Bilecik iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları devam eden Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 10 bin 700 dekar tarım arazisi sulanması sağlanacak. Dolusavak, su alma yapısı, enjeksiyon işlemleri, derivasyon tüneli, kaya ve kil ocağı ulaşım yolları, vana odası ile kret ulaşım yolları tamamlandı. Gövde dolgu imalatlarının kalan kısmı, elektrik-aydınlatma ve havalandırma imalatları, ayar vana odası imalatları, cebri boru imalatları tamamlanacak. Temelden yüksekliği 72 metre ve su depolama kapasitesi 4, 47 milyon m3olan Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 900 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 9. 630. 000 TLkatkı sağlanması hedefleniyor.

BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Lirası, Bilecik, Tarım, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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