Bilecik Pelitözü Gölpark, kamp ve karavan turizminin göz bebeği oldu - Son Dakika
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Bilecik Pelitözü Gölpark, kamp ve karavan turizminin göz bebeği oldu

08.05.2022 15:05

Bilecik'te hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği Pelitözü Gölpark, son dönem düzenleme çalışmalarının ardından kamp ve karavan turizminin cazibe merkezi oldu.

Bilecik'te hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği Pelitözü Gölpark, son dönem düzenleme çalışmalarının ardından kamp ve karavan turizminin cazibe merkezi oldu. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki gölet, Anneler Günü'nde havanın da güzel olmasının etkisiyle yaklaşık 7 bin kişiyi ağırladı.

Bilecik merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan, bulunduğu konum itibariyle özellikle Eskişehir, Bursa, Kütahya, Afyon, Düzce, İstanbul, Sakarya, Adapazarı, Kocaeli, Yalova gibi yakın çevre illerden hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan, doğası ve eşsiz gölet manzarası ile birçok aktiviteyi bir arada içinde bulunduran Pelitözü Gölpark, sportif balık avı, kamp ve karavanseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Kamp ve karavan için önemli olan güvenlik, temizlik, elektrik, su, belirlenen kamp ve karavan alanları gibi birçok unsuru içinde barındıran park, sadece bu amaçla değil ayrıca bisiklet turu, konaklama, mescit, kahvaltı ve mangal alanları, iskele, yürüyüş alanları, kayık ve su aktivitelerine sahip olması ile ön plana çıkıyor.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından son yapılan asfalt, yürüyüş alanları, ışıklandırma, otopark ve kamp karavan alanlarının düzenlenmesi ile karavan sayıları her geçen gün artıyor. Kamp ve karavan amaçlı Pelitözü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise Gölpark'ı ailece gelip konaklayabilecekleri bir mekan olarak değerlendirerek bu alanın temizliğinin ve bu güzelliğinin bozulmaması gerektiğini ifade etti.

Eşi ile birlikte karavanıyla Bursa'dan gelen Nazmi Ünlü, 13 yıldır karavan ile Türkiye'de çeşitli mekanları gezdiklerini belirterek, "Daha önce de buraya gelme şansım oldu. Son dönemde yapılan çalışmalar sonucu çok güzelleşti. Diğer karavancı arkadaşlara tavsiye ederim. Rakımı çok yüksek, hastalığı olanlara da iyi geliyor." dedi.

Parkta seyyar satıcılık yapan Mehmet Öner de özellikle hafta sonu büyük bir yoğunluk olduğunu vurgulayarak "Dışarıdan gelen çok misafirimiz var. Cumartesi pazar hava da çok güzel. Son dönem çalışmalardan dolayı çok güzelleşti." görüşlerini aktardı.

10 yaşındaki Abdullah Kerem Mangal, bir çocuk olarak çok eğlendiğini ve her türlü oyunu oynayarak zaman geçirdiğini kaydetti.

Çocuğu ile Anneler Gününü de fırsat bilerek gölete geldiğini aktaran Songül Yılmaz ise "Çok güzel, hava harika. Daha sık gelme fırsatımız oluyor. Oğlum çok eğlendi. Anneler günümüzü kutladılar." ifadesini kullandı.

Bilecik Pelitözü Gölpark, kamp ve karavan turizminin göz bebeği oldu
Bilecik Pelitözü Gölpark, kamp ve karavan turizminin göz bebeği oldu
Bilecik Pelitözü Gölpark, kamp ve karavan turizminin göz bebeği oldu
Bilecik Pelitözü Gölpark, kamp ve karavan turizminin göz bebeği oldu

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Kaynak: AA

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