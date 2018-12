Bilecik Pomem'de Mezuniyet Töreni

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. dönem mezuniyet töreninde 492 polis adayı yemin ederek diplomalarını aldı.

Bilecik POMEM'de düzenlenen törene; Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Mustafa Cebe, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Vali Yardımcıları Burhan Terzioğlu ve Rahmi Köse, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile diğer protokol üyelerinin yanı sıra aileler katıldı.



Programda açılış konuşması yapan Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, POMEM'in bilim ve teknolojik gelişmeyi yakından takip ettiğini, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletin varlığına ve bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne duyarlı, halkla iyi ilişkiler kuran, milletin değerlerini özümsemiş, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne dayanan, saygılı, disiplinli, çağdaş ve aydın Türk polisini yetiştirmek için kurulduğunu dile getirdi. Taşdöğen, "Bu yolda ülkemiz ve milletimize yakışır bir şekilde görev yapacağınıza ve ilerleyeceğinize hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletimizin temel kurumlarıyla varlığını devam ettirerek, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, mesleğinize olan inancınız, heyecan ve saygınızla mümkün olacaktır. Meslek hayatınız boyunca devlete sadakatten ayrılmayacak, gerek meslek gerekse sivil hayatınızda asli görevlerinizden olan, yoksula, düşküne, garibana, yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeyi, kendinize düstur edineceksiniz. Herkesin mutlaka bir hedefi olmalıdır" ifadelerine yer verdi.



"Meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin"



Taşdöğen, konuşmasının devamında, polislerin meslek hayatından kendilerine doğru hedefler belirlemesi gerektiğine değinerek, "Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada, aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir. Başarılı olmak adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız. Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Kimsenin hakkından kimseye yedirmeyeceksiniz. Hiçbir kimseye ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Devletimizin anayasası ve kanunlarıdır. Hiç kimsenin devlete el kaldırmasına müsaade etmeyeceksiniz, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete isyan eden hainleri topyekün imha edeceksiniz. Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alacaksınız. Polis teşkilatı, bugüne kadar çağdaş hukuk devleti anlayışıyla, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve devletin bölünmez bütünlüğünü korumak için gece gündüz demeden çalışmış, bu uğurda gerektiğinde canlarını ve kanlarını feda etmekten kaçınmamışlardır. Büyüklerinizin gösterdiği fedakarlıkları kendinize örnek edineceksiniz. İçinizde memleket sevgisi ve vatan aşkı olduğu müddetçe içinizden bir öldükçe, bin dirilen nice Ömerler, Fethiler ve Altuğlar çıkacak" şeklide konuştu.



"Her türlü şartlarda görev yapabilecek polisler yetiştirmeyi hedef edindik"



Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey ise yaptığı konuşmada, her türlü şartlarda görev yapabilecek polisler yetiştirmeyi hedef edindiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz eğitimlerini tamlayarak yemin merasimi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolarına polis memuru olarak atanacaklardır. Ülkemizin bu gün ihtiyacı olan her türlü şartlarda görev yapabilecek polisler yetiştirmeyi hedef edindik. Gerçek hayatta karşılaşılan vakaları, örnek olay çözümleri ile mesleki pratiklerini geliştirdik. Görev yaparken millete devletin şefkatini hissettirirken karşılarına çıkan hainlere gereken dersi vereceklerine şüphem yok" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceyle mezun olan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi, yemin töreni ve polis marşının okunmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

