Bilecik protokolü Ramazan Bayramı mesajları yayınladı - Son Dakika
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Bilecik protokolü Ramazan Bayramı mesajları yayınladı

01.05.2022 16:57
Bilecik protokolü Ramazan Bayramı mesajları yayınladı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tüzün, mesajında, dünyada huzur ve sükunet içinde bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.

İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Tüzün, şunları kaydetti:

"On bir ayın sultanı ramazanın sonunda kavuştuğumuz ramazan bayramı aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşliğin günüdür. Bayramlarımız beraberinde yardımlaşma paylaşma, sevgi ve hoşgörüyü de getirmektedir. Pandemi ve ekonominin olumsuzluklarına rağmen yeni umut ve heyecanlarla Ramazan Bayramı'na kavuşuyoruz. Bizlerin, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan Bayramı sonrasında da yardımlaşma ve paylaşmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bayramların aynı zamanda düşkün ve ihtiyaç sahiplerine el uzatma günü olduğunu da unutmamalıyız."

Belediye Başkan Vekili Subaşı da paylaşım ve mutluluk dolu bir bayram olması dileğinde bulanarak, Bileciklilerin bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliğe olan katkısına değinen Subaşı, "Herkesin paylaşma ruhu ile beraber olacağı bir bayram diliyorum. Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı en özel günlerdir. Güzellik, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlara ulaşmak ümidiyle bütün hemşehrilerimin ramazan bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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