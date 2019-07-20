Son Dakika Haberleri: Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi başarıya imza attı
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Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi başarıya imza attı

1 saat önce

Bilecik'te eğitim veren Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nden mezun olan öğrenciler Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan elde ettikleri puanlarla büyük bir başarıya imza attılar.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi başarıya imza attı, System.String[]
Bilecik'te eğitim veren Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nden mezun olan öğrenciler Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan elde ettikleri puanlarla büyük bir başarıya imza attılar.

Bilecik Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ, öğrencilerin elde ettikleri başarılardan duyduğu gururu dile getirdi. Ağdağ, "Türkiye genelindeki başarılarıyla her geçen yıl gücümüze güç katan öğrencilerimizden Kaan Batın Kolcu 2019 (AYT) Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (sayısal) puan türünde Türkiye 320'ncisi ve il birincisi, Emir Efe Fidan, (sayısal) puan türünde Türkiye 565'incisi ve il ikincisi, Ahmet Server Boran, (sayısal) puan türünde Türkiye 576'ıncısı ve il üçüncüsü, Ahmet Berkay Memiş Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi (sayısal) puan türünde Türkiye bin 080'incisi ve il dördüncüsü olmuşlardır. Ayrıca ilk iki binde 4, İlk beş binde 5, ilk on binde 7 ilk on altı binde 4 ve ilk 20 binde 2, toplam 26 öğrencimiz büyük bir başarıya imza atmışlardır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz okullarını tercih ederken ne kadar isabetli bir karar verdiklerini böylece ispatladılar" dedi. - BİLECİK
Arslan Öztürk, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
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