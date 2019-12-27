Bilecik sanayisinde farklı sektörlerde üretim gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Bilecik sanayisinde farklı sektörlerde üretim gerçekleştiriliyor

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl genelinde farklı sektörlerde üretim yapan sanayi kuruluşlarına ziyaretlerine devam ediyor.

Bilecik sanayisinde farklı sektörlerde üretim gerçekleştiriliyor, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl genelinde farklı sektörlerde üretim yapan sanayi kuruluşlarına ziyaretlerine devam ediyor.


Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde ayakkabılık, terliklik, çantalık, giyimlik, döşemelik, aksesuar ve çeşitli alanlarda kullanılan PU; PVC kaplama, kuagüle ve suni kösele üretimi yapan fabrikaları ziyaret etti.


Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Şermin Kahraman ve Yönetim Kurulu üyesi Şener Taylan'dan istihdam ve üretim hakkında bilgi alan ve üretim tesislerini gezen Vali Şentürk, Bilecik'in ekonomik potansiyeli ve coğrafi özellikleriyle önemli bir kent olduğunu ifade etti.


Sanayi kuruluşlarının ekonominin yanı sıra istihdama da büyük katkıda bulunduğunu belirten Vali Şentürk, "Tarihi ve kültürel değerlerinin yanında Bilecik'te, ciddi bir sanayi sektörü bulunuyor. Bilecik sanayisinde farklı sektörlerde üretim gerçekleştiriliyor. İlimiz üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti. Ülkenin ve ilin kalkınması ve gelişmesi için elini taşın altına koyan sanayicilerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman da 1958 yılındaki kuruluşundan bu yana sürekli yeniliği ve değişimi ana prensip edindiklerini bildirdi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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