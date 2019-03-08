Son Dakika Haberleri: Bilecik Şehir Mezarlığı'ndaki Toprak Kayması

Bilecik Şehir Mezarlığı'ndaki Toprak Kayması

56 dakika önce

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Bilecik Şehir Mezarlığı'nda yaşanan toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Zeminin yağışlarla suya doygun hale gelerek hareket ettiği ve mezarlık alanına kadar ulaştığı, ancak bu durumun yola herhangi bir etkisinin bulunmadığı" bildirildi.

Bilecik Şehir Mezarlığı'ndaki Toprak Kayması, System.String[]
Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Bilecik Şehir Mezarlığı'nda yaşanan toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Zeminin yağışlarla suya doygun hale gelerek hareket ettiği ve mezarlık alanına kadar ulaştığı, ancak bu durumun yola herhangi bir etkisinin bulunmadığı" bildirildi.

KGM, söz konusu toprak kaymasına dair basında yer alan haberler nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Toprak kaymasının, Yenişehir-Bilecik- Küplü yolunun 23. kilometresinde meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki bölünmüş yol yapım çalışmalarının 2003'te tamamlandığı, 2015 yılı mart ayında kuzey yönde gelişen heyelanın, yolun banketinde yapılan 30 metre boyunda, 120 santimetre çapında çift sıra kazık imalatı ve heyelanın topuk kısmında yapılan 25 metre boyunda 120 santimetre çapında tek sıra fore kazık imalatıyla stabil hale getirildiği kaydedildi.

Bölgedeki çalışmaların ardından bugüne kadar herhangi bir stabilite problemi yaşanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ancak 2019'daki yağışlarla, zemin suya doygun hale gelerek hareket etmiş ve mezarlık alanına kadar ulaşmıştır. Söz konusu hareket, tek sıra fore kazık imalatı yapılan kesimin kuzeyinde meydana gelmiş olup yola herhangi bir etkisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:46 Kaynak: AA

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