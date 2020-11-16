Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı - Son Dakika

Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı

16.11.2020 15:04
Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen mıntıka temizliğinde 74 torba çöp toplandı. Özellikle sabah sporları ve yürüyüş için vatandaşların yoğun şekilde tercih ettiği alanları temizleyen belediye çalışanları, vatandaşların Bilecik'in önemli değeri olan şehir ormanını temiz tutmaları uyarısında bulundu.

Ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmasından dolayı çalışanlara teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı
Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı
Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı
Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı

Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı - Son Dakika


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