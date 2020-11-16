Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı - Son Dakika

Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı
16.11.2020 15:04
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı.
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Bilecik Şehir Ormanı'nda 74 torba çöp toplandı.
Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen mıntıka temizliğinde 74 torba çöp toplandı. Özellikle sabah sporları ve yürüyüş için vatandaşların yoğun şekilde tercih ettiği alanları temizleyen belediye çalışanları, vatandaşların Bilecik'in önemli değeri olan şehir ormanını temiz tutmaları uyarısında bulundu.
Ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmasından dolayı çalışanlara teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık Kadıköy Caddebostan'da deniz çekildi, vatandaşı deprem korkusu sardı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor