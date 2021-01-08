Bilecik Şeyh Edebali, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri iş birliği protokolü imzaladı

08.01.2021 16:05
Bilecik Şeyh Edebali, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri iş birliği protokolü imzaladı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin karşılıklı kurumsal yarar adına araştırma ve eğitim konularındaki anlayışlarını, ilgileri çerçevesinde öğretim elemanları ve öğrencilerini teşvik etmek amacı taşıyan protokoller, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak arasında imzalandı.

Erzurum'da imzalanan protokoller çerçevesinde üniversiteler arasında mevcut olan iş birlikleri desteklenecek ve araştırma çalışmaları yapılıp bu çalışmaların ortak kullanımı sağlanacak. Ayrıca üniversitelerin eğitim öğrenim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerinin birbirlerine aktarımı sağlanacak.

Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılıklı olarak üniversitelerin sağladığı imkanlardan yararlanması, uzaktan eğitim programlarında iş birliklerinin yapılması, ortak proje pazarı etkinliklerinin düzenlenmesi, kariyer günleri etkinliklerinin ortak planlanması gibi pek çok maddenin yer aldığı protokoller, 5 yıl süreyle yürürlükte olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında özel sektöre ulaşma konusunda ortak çalışmalar, açılan hibe desteklerinin karşılıklı duyurulması, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının müşterek çalışmalar yapması gibi pek çok konuda işbirlikleri yapacaklarını ifade etti.

Üniversitelerin karşılıklı olarak birbirlerinin imkanlarından faydalanabileceklerini aktaran Beydemir, protokollerin üniversitelerine hayırlı olmasını temenni etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bilecik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika


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