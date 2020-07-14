Bilecik Şeyh Edebali Üniversite mezunu Astsubay Çavuş Ethem Demirci şehit oldu - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite mezunu Astsubay Çavuş Ethem Demirci şehit oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2014 yılında üniversitelerinden mezun olan şehit Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için başsağlı mesajı yayımladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2014 yılında üniversitelerinden mezun olan şehit Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için başsağlı mesajı yayımladı.


BŞEÜ Rektörü Beydemir, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2014 yılı mezun olduğunu belirtti. Rektör Beydemir, "Üniversitemizin Söğüt Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2014 yılı mezun öğrencisi Ethem Demirci, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversitemize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" dedi. - BİLECİK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversite mezunu Astsubay Çavuş Ethem Demirci şehit oldu - Son Dakika
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