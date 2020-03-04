Bilecik Şeyh Edebali Üniversitenin rektörü değişti - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitenin rektörü değişti

9 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şükrü Beydemir atandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitenin rektörü değişti, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şükrü Beydemir atandı.


Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2020/91 sayılı karara göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şükrü Beydemir atandı" denildi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitende rektörlük görevini 2016 yılından bu yana Prof. Dr. İbrahim Taş yürütüyordu.


Prof. Dr. Şükrü Beydemir hakkında


10 Ekim 1972 Eskişehir doğumlu Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 1995 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Atatürk Üniversitesinde tamamlayan Beydemir, uzun yıllar çalıştığı Atatürk Üniversitesinde 2012 yılında profesör oldu. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Ezcacılık Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2 Mart 2020'de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü olarak atandı. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:30 Kaynak: İHA
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