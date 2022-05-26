Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı - Son Dakika
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Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı

26.05.2022 12:26

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen "1. Bilim Şenliği" başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen "1. Bilim Şenliği" başladı.

Üniversite kampüsünde düzenlenen şenlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BŞEÜ'de yapılan bilimsel çalışmaların iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle paylaşılacağını söyledi.

Teknolojinin baş döndürücü hızından eğitim modellerinin etkilenmemesinin düşünülemeyeceğini vurgulayan Beydemir, şöyle devam etti:

"Üniversitelerde birçok akademik çalışma yeni teknolojik alanlarda yapılmakta ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda düzenlemiş olduğumuz bilim şenliğinde gençlerimize bilimi farklı bir metotla daha anlaşılır bir şekilde sunmayı hedeflemekteyiz. Bilim şenliğimiz, gelişen teknoloji ile bilim kültürünün toplumun daha geniş kesimlerinde yaygınlaşmasını, katılımcılara bilimsel bilginin yeni bir eğitim modeliyle ulaşmasını, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin çeşitli aktivite ve etkinlikler yoluyla kavranmasını amaçlamaktadır."

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise çok güçlü bir devlet olabilmek için mucit ülke olmak gerektiğini belirterek, "Tarihe de baktığımızda bizler ne zaman güçlüysek, ne zaman kıtalara sığmadıysak, hak ve adalet dağıttıysak, o anda ilim ve bilim adamlarımız dünyanın en önde gelen insanlarıydı. İşte o hedeflere ulaşmanın ana mekanları eğitim öğretim kurumlarımızdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi gösteri sundu. Protokol üyeleri şenliğin açılış kurdelesini keserek stantları ziyaret etti.

İnsansız hava aracı ve paramotor gösterisinin gerçekleştiği şenliğe Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, bazı ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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