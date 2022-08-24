BŞEÜ Tıp Fakültesine 21 öğretim üyesi alınacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesine 21 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamada, geçen yıl Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencilerinin bu yıl ilk kez BŞEÜ Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye başlayacağı belirtildi.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerine kendi bünyesinde eğitim verecek üniversitenin hem fiziki ve teknik altyapısını hem de akademik kadrosunu güçlendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Tıp Fakültemiz, Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri için toplam 21 öğretim üyesini kadrosuna katmak için ilana çıktı." ifadesi kullanıldı.

Tıp fakültesinin Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon çalışması ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kavuştuğu aktarılan açıklamada, "Tıp Fakültesi, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde öğrencilerine kendi bünyesinde eğitim vermek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kadrosuna yeni katacağı uzman isimlerle hem öğrencilerimizin eğitimine hem de şehrimizin sağlık altyapısına büyük katkılar sağlayacak olan tıp fakültemiz günden güne ilerlemeye devam ediyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, fakülte bünyesine katılacak yeni 21 akademisyenle hem öğrencilerin eğitimlerini hem de kentin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacaklarına dikkati çekerek, "Hastanemizde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın daha kısa sürede ve daha nitelikli koşullarda bu hizmetten faydalanmasına olanak sağlayacağız. Bunun yanı sıra öğrenimlerini ilimizde görecek öğrencilerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Kadromuzu hacim ve nitelik bakımından yetkin hale getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.