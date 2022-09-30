Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

30.09.2022 10:58
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 71 öğrenci için "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 71 öğrenci için "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende, okula başlayan 41'i Türk ve 30'ü yabancı öğrenci olmak üzere 71 öğrenciye önlükleri, protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, beyaz önlük giyerek mesleklerine ilk adımlarını atan öğrencilere başarılar diledi.

Hekim adaylarının, mezun olduktan sonra yurdun farklı yerlerinde görev yaparak, hayat kurtarmak için çalışacaklarından hiç şüphelerinin olmadığını dile getiren Kızılkaya, "Beyaz önlüğün getirdiği manevi sorumluluk oldukça önemlidir ve değerlidir." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan da katılımcılara hitap etti.

Öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle sona eren programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ile Tıp Fakültesi öğretim görevlileri katıldı.

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Kaynak: AA

Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika

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