Son Dakika Haberleri: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İnşaat Çalışmaları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İnşaat Çalışmaları

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi merkez kampüsü içinde yapımına 2018 yılı Şubat ayında başlanan H Blok ve Merkezi Araştırma Laboratuarı (MARAL) inşaatları hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İnşaat Çalışmaları, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi merkez kampüsü içinde yapımına 2018 yılı Şubat ayında başlanan H Blok ve Merkezi Araştırma Laboratuarı (MARAL) inşaatları hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Merkezi Araştırma Laboratuarı (MARAL) binasının kaba inşaatının tamamlandığı ve eksiklerinin ivedi şekilde giderildiği, çevresine döşenecek kilit taşı imalatının devam ettiği, yapım işinin geçici kabul işlemlerine hazırlanıldığı ifade edildi. H Blok binasının kaba inşaatının ise yüzde 95 oranında tamamlandığı belirtilen açıklamada, içerisinde 62 laboratuar, 15 sınıf, 4 amfi, öğretim elemanları için 185 ofis ve çeşitli toplantı ve yaşam alanları bulunacak olan H Blok'ta gaz beton, duvar ve sıva işlemlerinin devam ettiği, sıhhi tesisat ve doğalgaz alt yapı hattı çekilen yapım işinde, altyapı işlemlerinin sürdüğü bilgisi verildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:41 Kaynak: İHA

Merkez, Yaşam
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