Son Dakika Haberleri: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden müzeye ziyaret
Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden müzeye ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden müzeye ziyaret

7 saat önce

İl tanıtım gezileri organizasyonu kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrenciler Bozüyük Şehir Müzesi'ni ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden müzeye ziyaret, System.String[]

İl tanıtım gezileri organizasyonu kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrenciler Bozüyük Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler müzedeki görevlilerden sergilenen eserler ve Bozüyük'ün tarihi hakkında bilgi aldılar. Ziyaretin ardından öğrenciler kendileri ile yakından ilgilenen görevlilere misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ettiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müze ziyaretlerinin 3 gün boyunca devam edeceği öğrenilirken toplamda 300 öğrencinin Bozüyük'ü ve müzeyi ziyaret etmesi planlanıyor. - BİLECİK

Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
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