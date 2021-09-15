Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir, Kütahya SBÜ yönetimini ağırladı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ) yönetimini ağırladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Kütahya SBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cem Algın, Genel Sekreter Kutlu Önal ve Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik'in BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Beydemir'in makamında gerçekleşen ziyarette üniversiteler arasındaki müşterek çalışmaların değerlendirildiği kaydedilerek, "Yapılan görüşmeler sonunda üniversitemizin 28 Nisan 2018 tarihinden bu yana yürüttüğü ADIM Üniversiteleri Birliği Koordinatörlüğü görevi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildi. Rektörümüz Prof. Dr. Beydemir ve Kütahya SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kavuncu arasında imzalanan protokol uyarınca 2021-2024 dönemi koordinatörü Kütahya SBÜ oldu." ifadesi kullanıldı.