Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sanal fuara katıldı - Son Dakika

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez gerçekleştirilen küresel ölçekli sanal fuarla 142 ülkeden öğrenci adayları sanal ortamda üniversitelerle bir araya gelebiliyor.

İnternette "www.virtualfair-yok.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilen fuarda öğrenciler, Bilecik ve BŞEÜ hakkında merak ettiklerini öğrenme imkanı bulabiliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dün başlatılan "Study in Turkey" adlı sanal fuarda yerini aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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