Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetimine teşekkür - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, çözüm odaklı, personelinin gelişimi ve kariyeri için her alanda iyi niyetle adımlar atan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetimine çalışanlar adına teşekkür etti.

Selöz, yaptığı açıklamada, "2019 yılında üniversitemiz bünyesinde yapılan görevde yükselme sınavı mülakat aşamasında akamete uğramıştı. Bu durum sınava hazırlanan, emek veren fakat beklentileri gerçekleşmeyen çalışanların motivasyon kaybına sebep olmuştu. Sendika olarak, idari yargı konusu dahil olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile yaptığımız olumlu görüşmeler sonucunda hocamızın da anlayışı ve süreci tamamlama iradesi ile üniversitemiz sınav mülakat sürecini başlatmış bulunuyor. Mülakat sürecinde adil, şeffaf bir usulle, sınav puanlarını esas alan bir yaklaşımla sonuçlanmasını temenni ediyor, görevde yükselme ve ünvan değişikliği mülakatlarına girecek tüm adaylara başarılar diliyoruz. Çözüm odaklı, personelinin gelişimi ve kariyeri için her alanda iyi niyetle adımlar atan Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetimine çalışanlar adına teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK