Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yüzde 95 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yüzde 95 doluluk oranına ulaştı

07.04.2021 15:21
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yüzde 95 doluluk oranına ulaştı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversitenin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversitenin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Pelitözü Gölpark'ta bulunan bir kafede düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Beydemir, üniversitede gerçekleştirilen son 6 aylık çalışmaları değerlendirdi.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında üniversitede 6 bin 601 ön lisans, 9619 lisans, 963 yüksek lisans ve 113 doktora öğrencisi olmak üzere, 17 bin 296 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Beydemir, rakamın bir önceki yıla göre yüzde 6'lık artış göstermesiyle üniversitenin doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığını anlattı.

Üniversiteye 2010-2020 yılları arasında geçen 10 yıllık süreçte toplam 622 yabancı uyruklu öğrenci yerleşmiş iken, 2020-2021 Eğitim döneminde 521 yabancı uyruklu öğrenci yerleştiğini ifade eden Beydemir, eğitim kalitesi ve marka değeri her geçen gün artan üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki bu artış geçen yıla oranla yüzde 21,7 olduğunu belirtti.

Tıp Fakültesinin bölgenin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve Bilecik'in bir "eğitim ve sağlık şehri" olması yolunda önemli görevler üstleneceğini vurgulayan Beydemir, "H Blok Üniversitemizin Tıp Fakültesine ev sahipliği yapacak H Blok binasının inşaat işleri bitirilecek ve ödemeleri tamamlanacaktır. H Blok içerisindeki öğretim elemanı odaları, üniversitemizin marangozhanesi tarafından yapılacaktır. H Blok içerisindeki 7 sınıf ve 70 kişilik konferans salonu üniversite bütçesine ek olarak sağlanacak sponsor bağışlarıyla hazır hale getirilecektir. Tıp Fakültemizin laboratuvar ihtiyaçları için Üniversitemiz bütçesinden ayrılan 3 milyon TL'lik bütçeye ek olarak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) iki ayrı proje sunumu yapılmış olup, projelerin onay alması halinde finansman desteği noktasında artı bir kaynak kazanılmış olacaktır." diye konuştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Pelitözü, Bilecik, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yüzde 95 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika


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