Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'inci yıldönümünde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde düzenlenen törende saygı ve minnetle anıldı.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. MYO binasının önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal marşı okundu. Törende bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesinin sadece bir faninin özgeçmişi olmadığını, bir imparatorluk bakiyesi üzerine kurulmuş olan modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hayat hikayesi olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gençlik yıllarını savaş meydanlarında geçirdiğini hatırlatan Yurdakul, "Bugün bizim gönül coğrafyası, kültür coğrafyası dediğimiz coğrafyaya Mustafa Kemal ve Arkadaşları 'vatan' diyorlardı. Yemen'den bize bir tek Yemen Türküsü'nün kalmış olması bile oranın bize aidiyetini, bizim de oraya aidiyetimizi gösteriyor. 1937'ye gelindiğinde tüm mal varlığını milletine hediye etti. Buna karşılık TBMM'den kendisine yazılan teşekkür mektubuna cevaben, 'bunun bir vazife olduğunu' ifade eden Mustafa Kemal Atatürk, 'Zamanı geldiğinde çok daha değerlisini, canımı da bu millete feda etmek istiyorum' diyordu. Tüm varlığını milletine adamış olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu erdemin dünya tarihinde bir örneği yoktur" dedi. - BİLECİK