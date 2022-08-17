Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kontenjanların yüzde 98,74'ü doldu - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kontenjanların yüzde 98,74'ü doldu

17.08.2022 10:48
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kontenjanların yüzde 98,74'ü doldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) kontenjanların yüzde 98,74'ünün dolduğu bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) kontenjanların yüzde 98,74'ünün dolduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans programları için yüzde 100, lisans programları için yüzde 96,84 doluluğa ulaşan üniversitenin 2022-2023 eğitim öğretim dönemine yüzde 98,74 dolulukla başlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BŞEÜ'nün tercih edilen bir üniversite olduğunu vurguladı.

Beydemir, BŞEÜ'nün akademik ve idari kadrosunun güçlü ve dinamik olması, eğitim kalitesi ve diğer pek çok bileşenle tercih edilen bir üniversite haline geldiğini kaydederek, "Öğrencilerimize en iyi eğitimi en güzel şekilde verme gayreti içindeyiz. Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kontenjanların yüzde 98,74'ü doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kontenjanların yüzde 98,74'ü doldu - Son Dakika
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