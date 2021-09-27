Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrencilere Kovid-19 aşısı uygulanıyor - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrencilere Kovid-19 aşısı uygulanıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid-19 Aşı Uygulama Noktası oluşturuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid-19 Aşı Uygulama Noktası oluşturuldu. Müdürlük tarafından üniversite yerleşkesinde aşı olmak isteyenlere hizmet verilmeye başlandı. Yerleşkeye HES kodu sorgulanarak alınan öğrencilerden, uygulama noktasına gelenlere randevusuz olarak aşı yapılıyor. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de uygulama noktası görevlileri ve öğrencilerle görüştü. Aşısını yaptıran öğrencilerden Sadık Hasanov, gazetecilere, Kovid-19 aşısının ilk iki dozunu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptırdığını, üçüncü doz için geldiğini söyledi. Yerleşkede aşı hizmetinin süreceği bildirildi.

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