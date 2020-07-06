Bilecik SMMMO başkanlarını ağırladı - Son Dakika

Bilecik SMMMO başkanlarını ağırladı

Türkiye'nin dört bir yanından Bilecik'e gelen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) başkanları ilin tarihi yerlerini gezdiler.

Türkiye'nin dört bir yanından Bilecik'e gelen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) başkanları ilin tarihi yerlerini gezdiler.

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Konya, Kırşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde, Sivas, Çankırı, Kırıkkale, Kayseri, Karaman, Nevşehir, Eskişehir ve Bursa illerinde faaliyet gösteren SMMMO başkanları, geleneksek buluşmalarını bu sefer Bilecik'te gerçekleştirdi. Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler buluşan 13 il başkanı burada bir toplantı yaptılar. Ardından ilçenin tarihi konaklar başta olmak üzere tarihi ve kültürel varlıkları ziyaret ettiler. Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazinin kayınpederi olan aynı zamanda devletin manevi kurucu gösterilen Şeyh Edebali Türbesini ziyaret heyet, yerleşke içinde tarihi cami Orhan Gazi cami ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridine hayran kaldılar. Buradan Bilecik'in Söğüt ilçesine geçen heyet burada da Kayı aşiretin lideri Osman Gazinin babası olan Ertuğrul Gazi Türbesini de gezdiler.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, SMMMO Başkanlarını ilçelerinde ağırlamaktan dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, "SMMMO başkanlarına ilçemizi ziyaretleri için teşekkür ederim. İlçemizde böyle değerli meslektaşlarımızın bulunması bizler için bir şanstır" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Türkiye, Bilecik, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik SMMMO başkanlarını ağırladı - Son Dakika
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