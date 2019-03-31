Bilecik Son

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MERKEZToplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 38.977Açılan Sandık : 115Açılan Sandık Oranı : % 95,83Kullanılan Oy : 32.020Geçerli Oy : 31.273Katılım Oranı : % 85,75PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSEMİH ŞAHİN% 50,3315.739AK PARTİNİHAT CAN% 41,9313.113BBPENGİN MUSLU% 3,411.066DİĞER% 3,221.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|120
|Toplam Seçmen
| :
|38.977
|Açılan Sandık
| :
|115
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 95,83
|Kullanılan Oy
| :
|32.020
|Geçerli Oy
| :
|31.273
|Katılım Oranı
| :
|% 85,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEMİH ŞAHİN
|% 50,33
|15.739
|AK PARTİ
|NİHAT CAN
|% 41,93
|13.113
|BBP
|ENGİN MUSLU
|% 3,41
|1.066
|DİĞER
|% 3,22
|1.007
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN HÜSNÜ AVCI
|% 0,47
|146
|DP
|SEZAİ BALTA
|% 0,36
|112
|VATAN PARTİSİ
|DEVRİM SERİN
|% 0,15
|47
|DSP
|AZİZ MURAT HATİPAĞAOĞLU
|% 0,06
|18
|BTP
|METİN HASTÜRK
|% 0,04
|14
|TKP
|RIZA EMİR
|% 0,04
|11
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BOZÜYÜK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 93,63
|Katılım Oranı
| :
|% 89,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
|% 49,83
|20.143
|AK PARTİ
|FATİH BAKICI
|% 37,76
|15.263
|MHP
|OĞUZ SERTLER
|% 11,09
|4.483
|DİĞER
|% 0,71
|289
|SAADET PARTİSİ
|ETHEM ERSÖZ
|% 0,43
|175
|VATAN PARTİSİ
|HÜRRİYET TUTLU
|% 0,11
|44
|BTP
|ZÜLFÜ ŞABUL
|% 0,06
|25
GÖLPAZARI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRİ SUER
|% 56,44
|2.260
|CHP
|VEDAT KAZICI
|% 39,11
|1.566
|MHP
|MURAT ER
|% 2,85
|114
|DİĞER
|% 1,37
|55
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET KARIŞ
|% 0,2
|8
|BTP
|ALİ ASKER AY
|% 0,02
|1
İNHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KEPEZ
|% 51,7
|501
|CHP
|AYHAN ÖDÜBEK
|% 28,48
|276
|MHP
|SERKAN ÜSTÜN
|% 19,81
|192
OSMANELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,29
|Katılım Oranı
| :
|% 86,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MÜNÜR ŞAHİN
|MÜNÜR ŞAHİN
|% 38,27
|3.377
|İYİ PARTİ
|BEKİR TORUN
|% 30,72
|2.711
|AK PARTİ
|MUSTAFA KÜREK
|% 16,32
|1.440
|MHP
|SERAP DEMİRTAŞ
|% 12,6
|1.112
|BTP
|YÜCEL ŞEN
|% 1,29
|114
|SAADET PARTİSİ
|FUAT GÖÇEN
|% 0,79
|70
PAZARYERİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 70,59
|Katılım Oranı
| :
|% 87,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|ZEKİYE TEKİN
|ZEKİYE TEKİN
|% 37,97
|964
|AK PARTİ
|MUZAFFER YALÇIN
|% 28,59
|726
|MHP
|HALUK FİLİZLİ
|% 21,86
|555
|İYİ PARTİ
|NECMİYE BEGEN
|% 7,56
|192
|BTP
|MEHMET ALTIN
|% 2,8
|71
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM TORUN
|% 1,14
|29
|DİĞER
|% 0,08
|2
SÖĞÜT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 83,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMET SEVER
|% 55,3
|4.223
|İYİ PARTİ
|HALİL AYDOĞDU
|% 41,4
|3.162
|SAADET PARTİSİ
|ZÜLFİKAR DEMİRKAN
|% 1,98
|151
|YAŞAR DEMİRCİ
|YAŞAR DEMİRCİ
|% 0,86
|66
|DP
|BEYHAN ÖZDEMİR
|% 0,31
|24
|BTP
|RUHİ KARABAŞ
|% 0,14
|11
YENİPAZAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İLHAN ÖZDEN
|% 55,8
|409
|AK PARTİ
|ZAFER ATILGAN
|% 26,19
|192
|CHP
|GÖNÜL KAYA
|% 17,6
|129
|SAADET PARTİSİ
|NUREDDİN ŞİRİN
|% 0,27
|2
|BTP
|GÜRCAN TEZ
|% 0,14
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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