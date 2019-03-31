Son Dakika Haberleri: Bilecik Son

Bilecik Son

7 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 38.977Açılan Sandık : 115Açılan Sandık Oranı : % 95,83Kullanılan Oy : 32.020Geçerli Oy : 31.273Katılım Oranı : % 85,75PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSEMİH ŞAHİN% 50,3315.739AK PARTİNİHAT CAN% 41,9313.113BBPENGİN MUSLU% 3,411.066DİĞER% 3,221.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 120
Toplam Seçmen : 38.977
Açılan Sandık : 115
Açılan Sandık Oranı : % 95,83
Kullanılan Oy : 32.020
Geçerli Oy : 31.273
Katılım Oranı : % 85,75


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEMİH ŞAHİN% 50,3315.739
AK PARTİNİHAT CAN% 41,9313.113
BBPENGİN MUSLU% 3,411.066
DİĞER% 3,221.007
SAADET PARTİSİHÜSEYİN HÜSNÜ AVCI% 0,47146
DPSEZAİ BALTA% 0,36112
VATAN PARTİSİDEVRİM SERİN% 0,1547
DSPAZİZ MURAT HATİPAĞAOĞLU% 0,0618
BTPMETİN HASTÜRK% 0,0414
TKPRIZA EMİR% 0,0411
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BOZÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 93,63
Katılım Oranı : % 89,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU% 49,8320.143
AK PARTİFATİH BAKICI% 37,7615.263
MHPOĞUZ SERTLER% 11,094.483
DİĞER% 0,71289
SAADET PARTİSİETHEM ERSÖZ% 0,43175
VATAN PARTİSİHÜRRİYET TUTLU% 0,1144
BTPZÜLFÜ ŞABUL% 0,0625
GÖLPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,31


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRİ SUER% 56,442.260
CHPVEDAT KAZICI% 39,111.566
MHPMURAT ER% 2,85114
DİĞER% 1,3755
SAADET PARTİSİMEHMET KARIŞ% 0,28
BTPALİ ASKER AY% 0,021
İNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KEPEZ% 51,7501
CHPAYHAN ÖDÜBEK% 28,48276
MHPSERKAN ÜSTÜN% 19,81192
OSMANELİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 86,37


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MÜNÜR ŞAHİNMÜNÜR ŞAHİN% 38,273.377
İYİ PARTİBEKİR TORUN% 30,722.711
AK PARTİMUSTAFA KÜREK% 16,321.440
MHPSERAP DEMİRTAŞ% 12,61.112
BTPYÜCEL ŞEN% 1,29114
SAADET PARTİSİFUAT GÖÇEN% 0,7970
PAZARYERİ

Açılan Sandık Oranı : % 70,59
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
ZEKİYE TEKİNZEKİYE TEKİN% 37,97964
AK PARTİMUZAFFER YALÇIN% 28,59726
MHPHALUK FİLİZLİ% 21,86555
İYİ PARTİNECMİYE BEGEN% 7,56192
BTPMEHMET ALTIN% 2,871
SAADET PARTİSİİBRAHİM TORUN% 1,1429
DİĞER% 0,082
SÖĞÜT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMET SEVER% 55,34.223
İYİ PARTİHALİL AYDOĞDU% 41,43.162
SAADET PARTİSİZÜLFİKAR DEMİRKAN% 1,98151
YAŞAR DEMİRCİYAŞAR DEMİRCİ% 0,8666
DPBEYHAN ÖZDEMİR% 0,3124
BTPRUHİ KARABAŞ% 0,1411
YENİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİLHAN ÖZDEN% 55,8409
AK PARTİZAFER ATILGAN% 26,19192
CHPGÖNÜL KAYA% 17,6129
SAADET PARTİSİNUREDDİN ŞİRİN% 0,272
BTPGÜRCAN TEZ% 0,141

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA

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