Son Dakika Haberleri: Bilecik Son

Bilecik Son

4 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 38.977Açılan Sandık : 119Açılan Sandık Oranı : % 99,17Kullanılan Oy : 33.156Geçerli Oy : 32.403Katılım Oranı : % 85,82PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSEMİH ŞAHİN% 50,3416.312AK PARTİNİHAT CAN% 41,9113.580BBPENGİN MUSLU% 3,411.104DİĞER% 3,181.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 120
Toplam Seçmen : 38.977
Açılan Sandık : 119
Açılan Sandık Oranı : % 99,17
Kullanılan Oy : 33.156
Geçerli Oy : 32.403
Katılım Oranı : % 85,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEMİH ŞAHİN% 50,3416.312
AK PARTİNİHAT CAN% 41,9113.580
BBPENGİN MUSLU% 3,411.104
DİĞER% 3,181.031
SAADET PARTİSİHÜSEYİN HÜSNÜ AVCI% 0,49159
DPSEZAİ BALTA% 0,36118
VATAN PARTİSİDEVRİM SERİN% 0,1652
DSPAZİZ MURAT HATİPAĞAOĞLU% 0,0618
BTPMETİN HASTÜRK% 0,0516
TKPRIZA EMİR% 0,0413
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BOZÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU% 49,6421.503
AK PARTİFATİH BAKICI% 37,8616.403
MHPOĞUZ SERTLER% 11,184.843
DİĞER% 0,63272
SAADET PARTİSİETHEM ERSÖZ% 0,51219
VATAN PARTİSİHÜRRİYET TUTLU% 0,1356
BTPZÜLFÜ ŞABUL% 0,0626
GÖLPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRİ SUER% 56,432.260
CHPVEDAT KAZICI% 39,11.566
MHPMURAT ER% 2,85114
DİĞER% 1,3755
SAADET PARTİSİMEHMET KARIŞ% 0,28
BTPALİ ASKER AY% 0,052
İNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KEPEZ% 51,7501
CHPAYHAN ÖDÜBEK% 28,48276
MHPSERKAN ÜSTÜN% 19,81192
OSMANELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MÜNÜR ŞAHİNMÜNÜR ŞAHİN% 38,143.580
İYİ PARTİBEKİR TORUN% 31,172.926
AK PARTİMUSTAFA KÜREK% 16,111.512
MHPSERAP DEMİRTAŞ% 12,411.165
BTPYÜCEL ŞEN% 1,42133
SAADET PARTİSİFUAT GÖÇEN% 0,7671
PAZARYERİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
ZEKİYE TEKİNZEKİYE TEKİN% 40,981.595
AK PARTİMUZAFFER YALÇIN% 26,181.019
MHPHALUK FİLİZLİ% 21,43834
İYİ PARTİNECMİYE BEGEN% 8,02312
BTPMEHMET ALTIN% 2,3692
SAADET PARTİSİİBRAHİM TORUN% 0,9838
DİĞER% 0,052
SÖĞÜT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,67


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMET SEVER% 55,274.223
İYİ PARTİHALİL AYDOĞDU% 41,333.158
SAADET PARTİSİZÜLFİKAR DEMİRKAN% 1,96150
YAŞAR DEMİRCİYAŞAR DEMİRCİ% 0,9270
DPBEYHAN ÖZDEMİR% 0,3527
BTPRUHİ KARABAŞ% 0,1713
YENİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİLHAN ÖZDEN% 55,8409
AK PARTİZAFER ATILGAN% 26,19192
CHPGÖNÜL KAYA% 17,6129
SAADET PARTİSİNUREDDİN ŞİRİN% 0,272
BTPGÜRCAN TEZ% 0,141

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: AA

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