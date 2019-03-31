Son Dakika Haberleri: Bilecik Son

Bilecik Son

3 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 38.977Açılan Sandık : 120Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 33.453Geçerli Oy : 32.648Katılım Oranı : % 85,83PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSEMİH ŞAHİN% 50,4516.471AK PARTİNİHAT CAN% 41,8713.670BBPENGİN MUSLU% 3,991.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 120
Toplam Seçmen : 38.977
Açılan Sandık : 120
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 33.453
Geçerli Oy : 32.648
Katılım Oranı : % 85,83


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEMİH ŞAHİN% 50,4516.471
AK PARTİNİHAT CAN% 41,8713.670
BBPENGİN MUSLU% 3,991.304
DİĞER% 2,21722
SAADET PARTİSİHÜSEYİN HÜSNÜ AVCI% 0,54177
DPSEZAİ BALTA% 0,51165
VATAN PARTİSİDEVRİM SERİN% 0,2170
BTPMETİN HASTÜRK% 0,0930
DSPAZİZ MURAT HATİPAĞAOĞLU% 0,0621
TKPRIZA EMİR% 0,0618
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BOZÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU% 49,9821.639
AK PARTİFATİH BAKICI% 37,8916.403
MHPOĞUZ SERTLER% 10,874.707
SAADET PARTİSİETHEM ERSÖZ% 0,55240
DİĞER% 0,49210
VATAN PARTİSİHÜRRİYET TUTLU% 0,1566
BTPZÜLFÜ ŞABUL% 0,0730
GÖLPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRİ SUER% 56,432.260
CHPVEDAT KAZICI% 39,11.566
MHPMURAT ER% 2,85114
DİĞER% 1,3755
SAADET PARTİSİMEHMET KARIŞ% 0,28
BTPALİ ASKER AY% 0,052
İNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KEPEZ% 51,7501
CHPAYHAN ÖDÜBEK% 28,48276
MHPSERKAN ÜSTÜN% 19,81192
OSMANELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MÜNÜR ŞAHİNMÜNÜR ŞAHİN% 38,113.580
İYİ PARTİBEKİR TORUN% 31,152.926
AK PARTİMUSTAFA KÜREK% 16,11.512
MHPSERAP DEMİRTAŞ% 12,41.165
BTPYÜCEL ŞEN% 1,49140
SAADET PARTİSİFUAT GÖÇEN% 0,7671
PAZARYERİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
ZEKİYE TEKİNZEKİYE TEKİN% 41,011.596
AK PARTİMUZAFFER YALÇIN% 26,181.019
MHPHALUK FİLİZLİ% 21,43834
İYİ PARTİNECMİYE BEGEN% 7,99311
BTPMEHMET ALTIN% 2,3692
SAADET PARTİSİİBRAHİM TORUN% 0,9838
DİĞER% 0,052
SÖĞÜT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMET SEVER% 55,054.250
İYİ PARTİHALİL AYDOĞDU% 41,183.179
SAADET PARTİSİZÜLFİKAR DEMİRKAN% 2,07160
YAŞAR DEMİRCİYAŞAR DEMİRCİ% 1,185
DPBEYHAN ÖZDEMİR% 0,4434
BTPRUHİ KARABAŞ% 0,1612
YENİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİLHAN ÖZDEN% 55,8409
AK PARTİZAFER ATILGAN% 26,19192
CHPGÖNÜL KAYA% 17,6129
SAADET PARTİSİNUREDDİN ŞİRİN% 0,272
BTPGÜRCAN TEZ% 0,141

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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