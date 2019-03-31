Bilecik Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 38.977Açılan Sandık : 120Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 33.437Geçerli Oy : 32.625Katılım Oranı : % 85,79PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPSEMİH ŞAHİN% 50,4916.471AK PARTİNİHAT CAN% 41,913.670BBPENGİN MUSLU% 4,021.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|120
|Toplam Seçmen
| :
|38.977
|Açılan Sandık
| :
|120
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|33.437
|Geçerli Oy
| :
|32.625
|Katılım Oranı
| :
|% 85,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEMİH ŞAHİN
|% 50,49
|16.471
|AK PARTİ
|NİHAT CAN
|% 41,9
|13.670
|BBP
|ENGİN MUSLU
|% 4,02
|1.312
|DİĞER
|% 2,03
|662
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN HÜSNÜ AVCI
|% 0,59
|193
|DP
|SEZAİ BALTA
|% 0,53
|173
|VATAN PARTİSİ
|DEVRİM SERİN
|% 0,22
|72
|BTP
|METİN HASTÜRK
|% 0,1
|33
|DSP
|AZİZ MURAT HATİPAĞAOĞLU
|% 0,06
|21
|TKP
|RIZA EMİR
|% 0,06
|18
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BOZÜYÜK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
|% 49,98
|21.639
|AK PARTİ
|FATİH BAKICI
|% 37,88
|16.403
|MHP
|OĞUZ SERTLER
|% 10,87
|4.707
|SAADET PARTİSİ
|ETHEM ERSÖZ
|% 0,57
|245
|DİĞER
|% 0,46
|201
|VATAN PARTİSİ
|HÜRRİYET TUTLU
|% 0,16
|71
|BTP
|ZÜLFÜ ŞABUL
|% 0,07
|31
GÖLPAZARI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRİ SUER
|% 56,43
|2.260
|CHP
|VEDAT KAZICI
|% 39,1
|1.566
|MHP
|MURAT ER
|% 2,85
|114
|DİĞER
|% 1,37
|55
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET KARIŞ
|% 0,2
|8
|BTP
|ALİ ASKER AY
|% 0,05
|2
İNHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KEPEZ
|% 51,7
|501
|CHP
|AYHAN ÖDÜBEK
|% 28,48
|276
|MHP
|SERKAN ÜSTÜN
|% 19,81
|192
OSMANELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MÜNÜR ŞAHİN
|MÜNÜR ŞAHİN
|% 38,11
|3.580
|İYİ PARTİ
|BEKİR TORUN
|% 31,15
|2.926
|AK PARTİ
|MUSTAFA KÜREK
|% 16,1
|1.512
|MHP
|SERAP DEMİRTAŞ
|% 12,4
|1.165
|BTP
|YÜCEL ŞEN
|% 1,49
|140
|SAADET PARTİSİ
|FUAT GÖÇEN
|% 0,76
|71
PAZARYERİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|ZEKİYE TEKİN
|ZEKİYE TEKİN
|% 41
|1.596
|AK PARTİ
|MUZAFFER YALÇIN
|% 26,18
|1.019
|MHP
|HALUK FİLİZLİ
|% 21,42
|834
|İYİ PARTİ
|NECMİYE BEGEN
|% 7,99
|311
|BTP
|MEHMET ALTIN
|% 2,39
|93
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM TORUN
|% 0,98
|38
|DİĞER
|% 0,05
|2
SÖĞÜT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMET SEVER
|% 54,83
|4.251
|İYİ PARTİ
|HALİL AYDOĞDU
|% 41,17
|3.192
|SAADET PARTİSİ
|ZÜLFİKAR DEMİRKAN
|% 2,13
|165
|YAŞAR DEMİRCİ
|YAŞAR DEMİRCİ
|% 1,16
|90
|DP
|BEYHAN ÖZDEMİR
|% 0,53
|41
|BTP
|RUHİ KARABAŞ
|% 0,18
|14
YENİPAZAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İLHAN ÖZDEN
|% 55,8
|409
|AK PARTİ
|ZAFER ATILGAN
|% 26,19
|192
|CHP
|GÖNÜL KAYA
|% 17,6
|129
|SAADET PARTİSİ
|NUREDDİN ŞİRİN
|% 0,27
|2
|BTP
|GÜRCAN TEZ
|% 0,14
|1
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama
İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz
Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi