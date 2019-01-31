Son Dakika Haberleri: Bilecik Standı Fuarın İlgi Odağı Oldu

Bilecik Standı Fuarın İlgi Odağı Oldu

42 dakika önce

İstanbul Büyükçekmece TÜYAP'da 23'ncüsü gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)'te Bilecik standı önceki yıllarda olduğu gibi yoğun ilgi odağı oldu.

Bilecik Standı Fuarın İlgi Odağı Oldu, System.String[]
İstanbul Büyükçekmece TÜYAP'da 23'ncüsü gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)'te Bilecik standı önceki yıllarda olduğu gibi yoğun ilgi odağı oldu.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 23'ncü kez kapılarını açarken fuarın açılışına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, TYD Başkanı Oya Narin, ITE Grup EMEA Bölge Direktörü Kemal Ülgen, ve ITE Turkey Turizm Seyahat Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, çevre il ve ilçe belediye başkanları, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Kocabıçak, seyahat acentaları yetkilileri katıldı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ilin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, sivil mimari örnekleri, geleneksel el sanatları ve ilin tatil noktalarının tanıtıldığı Emitt Fuarı; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul ve Bilecik protokolü ile çok sayıda davetlinin katılımı ile başladı. Bilecik, 31 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarda sahip olduğu değerleri tanıtmaya başladı.

Fuar 94 ülkeden 5 bin 602 kişiyi ağırladı

Bu sene rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan, Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana firma katılımcıyı ağırladı. EMITT, geçtiğimiz yıla oranla katılımcı anlamında yüzde 25 büyüme kaydederek, Dünyanın dört büyük turizm fuarından biri olup bu yıl 57 bin den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile birlikte Bilecik Belediye Başkanlığı, Bozüyük Belediye Başkanlığı, Osmaneli Belediye Başkanlığı, Söğüt Belediye Başkanlığı, turizm yatırım belgeli seyahat acentaları ve otellerin işbirliğinde dünyanın 4'ncü büyük turizm fuarı olan EMİTT'te ili turizm açısından hak ettiği yere ulaştırmak için birçok alanda tanıtım yaptı. Bilecik'e özgü el sanatları ürünlerinin sergilendiği fuarda ayrıca; ayva lokumu, nar lokumu, helva ve boza, Osmanlı şerbeti stantta tanıtılacak ve konuklara ikram edildi.

Kültür bakanına ilden hediyeler takdim edildi boza ikramında bulunuldu

Tüm yurtta bilinen ve büyük bir beğeniyle takip edilen Pazaryeri ilçesi Kınık çömlekçiliğinin de görücüye çıkacağı fuarda Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bilecik hakkında bilgiler içeren dergi ve broşürler de dağıtılırken, fuarda Bilecik standını gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer konuklara, Vali Bilal Şentürk, Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Bircan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Umut Özdemir tarafından ilin toprağından yapılan kahve fincanı takımı ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, ilin lezzetlerinden olan boza ve lokum ikramında bulunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve diğer konuklar Bilecik standını ziyaret ederek, ilin sahip olduğu değerler ile lezzetleri hakkında bilgi aldı. Kayı Obası geleneğinin Osmanlı motifleri ile süslenerek, yer aldığı Bilecik, daha önceki fuarlarda olduğu gibi EMİTT Fuarında da sahip olduğu değerlerle damga vururken fuarda ayrıca ulusal anlamda yayın yapan televizyon kanallarına ilin sahip olduğu değerler hakkında bilgiler verildi ve halk oyunlarının sergilediği performans katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:38 Kaynak: İHA

Emitt Fuarı, Doğu Akdeniz, İstanbul, Bilecik, Yaşam
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