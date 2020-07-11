Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne 15 yeni atama - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesine atanan ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen olmak üzere 15 kişi sözleşmelerini imzaladı.



Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, atanan 15 kişiye görevlerinin hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "İl ve ilçe müdürlüklerimizde çalışmak üzere bakanlığımızca atanan ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen olmak üzere 15 arkadaşımız ile sözleşmelerini imzaladık. İlimiz tarımına ve kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK