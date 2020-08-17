Bilecik'te 10 hane karantinaya alındı - Son Dakika

Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy'de Korona virüs Covid-19 pozitif vaka görülmesi nedeniyle 10 adres bulunan haneler karantinaya alındı.

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Vali Vekili Mehmet Taşdöğen Başkanlığı'nda toplandı. Yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, "Bilecik Merkeze bağlı Aşağıköy Köyünde bulunan 10 adres, koronavirüs pozitif vaka görülmesi ve çok sayıda temaslıların olması sebebiyle toplandık. İl Hıfzıssıhha Meclisince, Aşağıköy köyünde bulunan 10 adresin 17 Ağustos 2020 saat 00: 00 itibariyle bir sonraki karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi" dedi.

Öte yandan 5 Nisan günü 912 nüfuslu Aşağıköy, korona virüs vakasının görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 19 Nisan'a kadar karantinaya alınmıştı. - BİLECİK