Bilecik'te "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

22.05.2022 21:44
Bilecik'te "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

Bilecik'te, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşilay varsa hayat var" temasıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

Bilecik'te, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşilay varsa hayat var" temasıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

"Pedalı hayata çevir" etkinliği kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Yeşilay Bilecik Şubesi önünden başladı.

Yaklaşık 50 kişi, profesyonel sporcuların öncülüğünde şehrin ana arterlerinde pedal çevirerek Cumhuriyet Meydanına geldi.

Etkinliğe katılarak bisiklet süren Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, burada yaptığı açıklamada, Yeşilay ve Türk Kızılay ile bir farkındalık çalışmasını, Türkiye'nin diğer illeriyle eş zamanlı olarak yürüttüklerini söyledi.

Bisiklet etkinliğinin, valilikçe sigara bırakmaya yönelik farkındalık oluşturulmak amacıyla başlatılan "Bırak Kazan" kampanyasıyla bütünleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle sigara kullanıcılarının sigarayı bırakmaları için önlerinde güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kampanyaya katılan vatandaşlarımız bir ay boyunca sigarasız yaşamı deneyimlemiş olacak. Kampanyanın sonunda sembolik de olsa hediyelerimiz olacak. En büyük kazanım herhalde hem maddi hem de manevi olarak bir ay sigarayı içmeyerek kampanyaya katılan herkese olacak. Bu vesileyle herkese sağlıklı yaşam diliyorum. Yeşilaya ve Türk Kızılaya göstermiş oldukları çaba için çok teşekkür ediyorum."

Bisiklet turuna Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz da katıldı.

Bilecik'te 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı
Bilecik'te 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı
Bilecik'te 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı
Bilecik'te 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı

YORUMLAR
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Bursa'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi Bursa'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi Doğu Anadolu'daki 4 ilde '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı Doğu Anadolu'daki 4 ilde '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı
Kaynak: AA

Bisiklet, Yeşilay, Bilecik, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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