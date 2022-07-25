Bilecik'te 100 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 100 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi

25.07.2022 13:09
Bilecik'te 100 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Bilecik'te gerçekleştirilen bir operasyonda 100 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen bir operasyonda 100 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentte kaçak ve sahte alkollü içki satışı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda kargo yoluyla kaçak ve sahte alkol getirdiği tespit edilen A.K. isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda 100 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirilirken A.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 100 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 100 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi - Son Dakika
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