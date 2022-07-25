Alınan bilgiye göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentte kaçak ve sahte alkollü içki satışı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda kargo yoluyla kaçak ve sahte alkol getirdiği tespit edilen A.K. isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda 100 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirilirken A.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te 100 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi - Son Dakika

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