Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi

22.07.2022 15:13
Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 116 kök Hint keneviri ele geçiren jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 116 kök Hint keneviri ele geçiren jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden 2 şüphelinin evlerinin bahçelerinde Hint keneviri ekimi yaptıklarını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 116 Hint kök keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler R.A ve H.D. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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