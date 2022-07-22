Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yapılan operasyon neticesinde, ilçede ikamet eden 2 şahsın evlerinin bahçelerine kenevir ekimi yaptıkları belirlendi. Yapılan arama sonucunda, 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli R.A. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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