Bilecik'te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

22.07.2022 14:47
Bilecik'te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptıkları belirlenen 2 şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptıkları belirlenen 2 şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yapılan operasyon neticesinde, ilçede ikamet eden 2 şahsın evlerinin bahçelerine kenevir ekimi yaptıkları belirlendi. Yapılan arama sonucunda, 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli R.A. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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