Bilecik'te 12 asker hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 12 asker hastanelik oldu - Son Dakika

Bilecik'te 12 asker hastanelik oldu

7 saat önce

Bilecik'te akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 12 asker Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te 12 asker hastanelik oldu, System.String[]

Bilecik'te akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 12 asker Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bağlı, 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli askerlerden 12 kişi akşam yemeği sonrası rahatsızlandı. Kusma ve ishal şikayeti ile Bilecik Devlet Hastanesine getirilen askerler, burada tedavi altına alındı.

Öte yandan askerlerin toplu şekilde ishal ve kusma şikayetinin nedeni yapılan tahlil ve tetkikler sonrası belirleneceği bildirildi.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:30 Kaynak: İHA
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