Bilecik'te 12 yıllık iftar geleneği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyü sakinleri, 12 yıl önce hayırsever iş adamı tarafından başlatılan iftar geleneğini devam ettiriyor.

Köy halkı Ramazan ayı boyunca her akşam iftarlarını toplu halde açıyor.

İftara gelemeyecek kadar yaşlı olanlara evlerine kadar yemek götürülürken köy meydanında her akşam yaklaşık 400 kişi toplu iftar yapıp, akşam namazını kılıyor.

Köy muhtarı Nizamettin Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında başlatılan geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Her akşam köylülerin bir araya gelip yemek hazırladığını dile getiren Eryılmaz, "Yetmediğimiz yerde o iş adamı desteğini sürdürüyor. Herkesten Allah razı olsun. Birlik beraberlik içinde oruçlarımızı açıyoruz." dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de köy halkının güzel bir gelenek sürdürdüğünü dile getirerek, "Sarıdayı köyünde başlatılan bu gelenek birçok köyümüzde de yaşatılır hal geldi. Bu da birlik ve beraberliğin ne kadar güzel yaşandığını ifade ediyor. Hatta artık bu iftarlara köylü halkının dışında dışarıdan da birçok misafir gelerek bu güzelliği yaşıyor." diye konuştu.

