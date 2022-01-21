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Bilecik'te 13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı ele geçirildi - Son Dakika

Bilecik'te 13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı ele geçirildi

21.01.2022 10:35
Bilecik'te 13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı ele geçirildi

Bilecik'te 13 ve 18'inci yüzyıla ait olduğu bin 701 adet sikke, 1 adet mozaik ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

Bilecik'te 13 ve 18'inci yüzyıla ait olduğu bin 701 adet sikke, 1 adet mozaik ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 9 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğunu tespit edildi. Bu kapsamda adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler 9 şüpheli şahsın bulunduğu aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada bin 701 adet sikke, 1 adet mozaik ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik Merkez, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı ele geçirildi - Son Dakika
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