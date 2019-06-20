Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 14 bin 902 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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Bilecik'te 14 bin 902 öğrenciye trafik eğitimi verildi

1 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik'teki öğrencilere trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

Bilecik'te 14 bin 902 öğrenciye trafik eğitimi verildi, System.String[]
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik'teki öğrencilere trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında; trafik güvenliğine yönelik farkındalıklarının arttırılması, yarının büyükleri olacak çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla, il merkezi ve ilçelerimizde düzenlenen eğitim faaliyetiyle toplamda 14 bin 902 öğrenciye 345 eğitim faaliyeti düzenlenerek trafik eğitimi verildi. Aynı zamanda 2018 yılı Eylül ayından itibaren okul servis şoförleri ve rehber personel ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerine trafik eğitimi verilmiş, yolcu taşımacılığı yapan firma, kooperatif, şirket ve tur temsilcileriyle öğretmenler ve Fahri Trafik Müfettişleri olmak üzere 2609 kişiye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam
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