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Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan köpeklerin ihbarı üzerine harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik\'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı
24.11.2023 - 13:19,  Güncelleme: 13:21
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Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ÖLDÜRÜP YOL KENARINA ATMIŞLAR

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Bilecik- Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarının ardından harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bilecik'te Katliam' başlıklı haberlere konu olan 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin ise yaralı halde ormanlık arazide bulunması olayıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla bir basın açıklaması yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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