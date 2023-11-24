Bilecik\'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ÖLDÜRÜP YOL KENARINA ATMIŞLAR

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Bilecik- Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarının ardından harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bilecik'te Katliam' başlıklı haberlere konu olan 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin ise yaralı halde ormanlık arazide bulunması olayıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla bir basın açıklaması yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.