Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı Kutlamaları Başladı

Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı Kutlamaları Başladı

59 dakika önce

Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı Kutlamaları Başladı, System.String[]
Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Vekili Uzman Dr. Ahmet Tuğrul, il müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri yöneticileri ve personellerin katılımıyla başlayan kutlamalar kapsamındaki çelenk sunumu, hatıra fotoğrafı ile son buldu. 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları akşam Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek programla devam edecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Bilecik, Yaşam
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