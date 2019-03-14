Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı Kutlamaları Başladı
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Bilecik'te 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Bilecik
'te 14 Mart Tıp Bayramı
nedeniyle Cumhuriyet meydanındaki Atatürk
anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Vekili Uzman Dr. Ahmet Tuğrul
, il müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri yöneticileri ve personellerin katılımıyla başlayan kutlamalar kapsamındaki çelenk sunumu, hatıra fotoğrafı ile son buldu. 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları akşam Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek programla devam edecek. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:40 Kaynak: İHA
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