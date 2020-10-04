Bilecik'te 1440 metre rakımlı Erikli Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü - Son Dakika

Bilecik'in tarihini, farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanında farkındalığını geliştirmek amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyularak 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Çağrı Merkezi, Edebali Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyelerinin katıldığı yürüyüş, 1440 metre rakımlı Bozüyük Erikli Tabiat Parkı Atatürk Köşkü önünden başladı. Katılımcılar, zaman zaman ormanlık alanda engebeler nedeniyle zorlansa da doğa manzarasını izleme fırsatı buldu.

Sofular Yaylası'ndan dönülerek başlangıç noktasında yürüyüşte, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaralı bulunan ve Bursa Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan dişi yavru çakal doğaya salındı.

Erikli bölgesinde bulunan yaban hayvanlarına yönelik su yalağı ile su yalaklarından yaban hayvanlarının faydalanıp faydalanmadığını tespit etmek üzere fotokapan kurulumunu yapan Vali Şentürk, "Yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bilecik'in her tarafı ayrı bir güzel ama Erikli Tabiat Parkı'nın bulunduğu bölgedeki Sofular Yaylası da görülmeye değer güzellikte." dedi.

Yürüyüşün ardından Erikli Tabiat Parkı'nda "arazide hayatı idame eğitimi" yapan AFAD, 112, EDAK ve TRAC üyeleri, çalışmaları hakkında bilgi aldı.