Bilecik'te 146 Bin Kişi Sorgulandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 146 bin kişinin sorgulandığı bildirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 146 bin kişinin sorgulandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve asayişin sağlanması, suç ve suçluluğun önlenmesi, silah, mühimmat, kaçak mal ve her türlü suç eşyasının ele geçirilmesi, aranan kişilerin yakalanması, olayların ve suçların aydınlatılması, suç işleyenlerin ve şüphelilerin yakalanması amacıyla il ve ilçelerde uygulama, arama ve kontrollerin yapıldığı kaydedildi.



2018 yılında 146 bin şahsın sorgulandığı ve 955 şahsın arama kaydının bulunduğu belirtilen açıklamada, ekiplerin okul çevrelerinde, günübirlik evlerde, parklarda ve umuma açık yerlerde şüpheli şahıslar kontrol ettiği, aranan şahısların yakalanması, çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı uygulama ve kontrollerin yapıldığı bildirildi.



Ayrıca, 41 bin 567 aracında sorgusunun yapıldığı belirtildi.

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